Domani riapre il Centro del riuso. Ecco cosa portare (o acquistare)

Dopo l’EcoCentro, ampliato con un nuovo spazio per il conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi, riapre anche l’adiacente Centro del Riuso di Forlimpopoli (via Emilia per Cesena). Dopo l’inaugurazione di ieri alla presenza del sindaco Milena Garavini, da domani il Centro tornerà a disposizione dei cittadini che vi potranno conferire a titolo gratuito materiali e oggetti inutilizzati in buono stato e funzionanti. Per la gestione Alea Ambiente si avvarrà del supporto del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo. L’accordo mira a ridurre la produzione di rifiuti da inviare a smaltimento, favorire il riutilizzo di materiali e oggetti allungandone il ciclo di vita, e creare uno strumento di sostegno per i più bisognosi, che vi potranno trovare materiali usati ma in buono stato. Da domani il Centro sarà aperto tutti i lunedì e mercoledì dalle 15,30 alle 18,30. Le tipologie di oggetti che si possono conferire sono: abiti, accessori di abbigliamento e biancheria per la casa; apparecchiature elettriche ed elettroniche; articoli e accessori per l’infanzia; attrezzi per lavori domestici, giardinaggio e bricolage; attrezzature sportive; giochi e oggetti per lo svago; mobili ed elementi di arredo di piccole dimensioni; oggettistica e suppellettili per la casa; stoviglie e casalinghi. Gli utenti potranno acquistare oggetti con una minima donazione in denaro, che – non essendo previsti utili per i gestori – servirà esclusivamente a coprire le spese di gestione e il mantenimento del Centro del Riuso, oppure a contribuire all’organizzazione di eventi e progetti ambientali e sociali per i cittadini.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet www.alea-ambiente.it oppure sulla App Alea Ambiente.