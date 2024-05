Domenica a Cusercoli il festival dei droni

I droni del gruppo ‘Piada Flip Team’ daranno vita domenica 12 maggio al Social Club di Cusercoli di via II Giugno 20, al primo ‘Fly Fest Romagnolo’.

I Pyada Flip Team sono un gruppo di amici appassionati del mondo dei droni e della piadina che hanno realizzato un bel video proprio su Cusercoli, attraverso riprese adrenaliche e coinvolgenti del borgo all’ombra del castello, che si può scoprire sul loro canale Youtube.

"I droni nascono come micidiali armi da guerra – commentano gli organizzatori dell’evento –, strumenti militari da attacco pilotati da remoto tra le armi più utilizzate e richieste dai vari eserciti. Per fortuna negli anni sono stati introdotti nel mercato per soddisfare anche realtà lavorative come ad esempio il monitoraggio, la sicurezza, la fotografia, il cinema, le riprese di eventi canori, sportivi, raduni e anche per la consegna di merci. I droni li troviamo sul mercato anche per scopi ludici: questi piccoli velivoli, comandati da terra, muniti di telecamere ci consentono infatti di vedere il mondo dall’alto".

I Pyada Flip Team racconteranno la storia dei droni e faranno vedere come si pilotando e attraverso un maxi schermo consentiranno a tutti di osservare le immagini che catturano in tempo reale. Sarà anche allestito un tracciato nel quale chiunque potrà cimentarsi col proprio Tiny (drone minuscolo) e attraverso una postazione con simulatore si potrà provare l’esperienza di un drone FPF.

Dalle 15 fino a sera esibizioni, esposizioni e prove saranno accompagnate dalla musica di DJ Penzo e da proposte culinarie del Social Club tra le quali due menù dedicati alla giornata: salsiccia alla griglia, pane e bibita (8 euro) oppure pinsa e bibita (10 euro).

o.b.