Donini ribadisce: "Nessuna emergenza sanitaria, ma monitoriamo"

L’assessore regionale alle politiche per la salute Raffaele Donini è stato in visita, nella giornata di ieri, a Forlì. Proveniente da Lugo ha incontrato in municipio il sindaco Gian Luca Zattini e il comandante della Polizia locale Andrea Gualtieri per fare il punto della situazione, sotto l’aspetto sanitario, nel territorio forlivese dopo l’alluvione che ha colpito la città. Al termine dell’incontro si è recato anche a Cesena.

"Non è mai esistita un’emergenza sanitaria – precisa Donini – e stiamo proseguendo nell’attività di monitoraggio sia della balneabilità delle acque sulle località della costa, rientrate tutte nei parametri, che nell’operazione di disinfestazione dalle zanzare effettuate dai Comuni. A questo proposito non abbiamo riscontrato nessun fattore patogeno causato dall’emergenza in atto e abbiamo messo in campo anche 150 psicologi, prevalentemente dislocati in Romagna, per dare un supporto alle tante persone che hanno subìto lutti e danni importanti".

L’assessore precisa come gli interventi chirurgici e le prestazioni sanitarie specialistiche rimaste inevase nel periodo dell’alluvione "siano state recuperate, grazie al lavoro delle Ausl e alla lodevole capacità organizzativa e di resilienza degli operatori del settore. Sono sempre in costante contatto con il ministro della salute e sicuramente ritornerò in Romagna per un ulteriore monitoraggio. Quello che emerge comunque – conclude l’assessore regionale Donini – è un sistema sanitario locale che ha saputo reagire con forza e coraggio, con operatori impegnati giorno e notte per dare supporto ai cittadini. Inoltre è presente sul territorio una rete capillare di associazioni di volontariato che sta operando in maniera efficiente per aiutare le persone a superare al più presto la drammatica situazione".

Tornando alle disinfestazioni anti-zanzare, interventi nella notte appena trascorsa sono stati effettuati nei quartieri San Benedetto, Romiti, Cava e Vecchiazzano e a Villafranca.

Gianni Bonali