‘Donne in Blues’ con Sara Ghtami: omaggio ad Aretha Franklin

Dal tramonto all’alba nella notte bertinorese: dall’omaggio ad Aretha Franklin del Sara Ghtami Quintet, agli inediti del pianista Andrea Missiroli. La rassegna ‘Donne in Blues’ si apre per questa sera alle 21,30 in piazza Colitto a Fratta Terme onorando la sola vera Regina del Soul. Nei suoi oltre sessant’anni di attività musicale, Aretha Franklin si è battuta fortemente anche nel sociale, lanciando messaggi potentissimi e rimanendo impressa nella storia con il suo calore e la sua forza travolgente. Una voce strepitosa, una personalità dirompente, eclettica, iconica, che ha ispirato numerosissimi artisti. A renderle omaggio la cantante Sara Ghtami con una ensemble formata ad hoc: Sara Ghtami voce, Enrico Ronzani Fender Rhodes, Daniele Bartoli alla chitarra, Simone Francioni al basso, Manuel Giovannetti alla batteria. Ingresso libero. Ci si rivede poi all’alba con i molteplici talenti e con l’ultimo approdo dei viaggi di Andrea Missiroli. Il suo ultimo lavoro lo vede tornare al pianoforte, culla del suo talento: nove brani, nove storie inedite che esplodono nelle menti di chi le ascolta. L’appuntamento è domani alle 5,51 nel Belvedere di Dante (corte interna della Rocca) a Bertinoro. Dall’animo delicato e sensibile, nel suo percorso musicale Missiroli si è cimentato nella chitarra, nel violino e nella fisarmonica, portandoli con sé in progetti musicali in giro per tutta l’Europa.

La sua ricerca di storie sempre nuove da esplorare e raccontare nei suoi brani lo ha portato indietro, verso quella che costituisce l’origine del suo percorso didattico e umano: il pianoforte. Il suo percorso retroattivo, attraverso la musica classica, punk, folk e jazz ha fatto emergere narrazioni che nemmeno lui si sarebbe mai aspettato, ognuna con un suo colore e linguaggio. Biglietto 7 euro. Il prezzo del biglietto comprende la colazione.

Matteo Bondi