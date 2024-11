Dovadola, cibo e salute: prevenire le malattie croniche

Si concluderà oggi a Dovadola, (ore 14-16) con l’incontro ‘ConosciAMO il piatto sano’, presso la sede della Protezione civile in via Don Pompeo Nadiani 3/a, il ciclo dedicato alla promozione della salute, in collaborazione con la Casa della Comunità di Rocca San Casciano, promosso dall’Unità operativa di igiene e sanità pubblica di Forlì. L’obiettivo è "conoscere e approfondire insieme alcuni consigli per mantenersi in salute e prevenire l’insorgenza di malattie croniche come obesità, diabete e ipertensione". L’incontro (info: e-mail: promosalute.fo@auslromagna.it o 331.1371209), guidato da un dietista e dal personale sanitario del Dipartimento di sanità pubblica "ha come obiettivo di imparare insieme a fare scelte consapevoli per un’alimentazione sana e sostenibile, cercando di orientarci tra le tante informazioni che circolano sull’alimentazione". I relatori cercheranno di rispondere alla domanda che attualmente molti si fanno: "È possibile mangiare in modo sano, sostenibile e nel rispetto delle tradizioni e dei gusti personali?". Commenta il presidente della Protezione civile, Roberto Bartolini: "Noi collaboriamo volentieri con chi organizza incontri sulla salute dei cittadini".

q.c.