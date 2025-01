Dramma per un petardo. Perde falange a 22 anni

Un modo peggiore per chiudere l’anno non poteva trovarlo il 22enne tunisino che, a pochi minuti dalla mezzanotte di martedì, si è visto esplodere in mano il petardo che aveva appena acceso. Il giovane stava festeggiando l’arrivo del 2025 in piazza Saffi (anche se non era in programma alcun evento pubblico). Il 22enne è stato subito aiutato dal personale del 118 e trasportato al Pronto soccorso di Forlì. Tuttavia gli è stata successivamente amputata la falange dell’anulare della mano sinistra. Sul posto, presente per garantire la sicurezza dei presenti, la polizia di Stato.

Ustioni lievi per una bimba di un anno e mezzo, che si è bruciata le dita maneggiando un bastoncino (di quelli che, una volta accesi, producono scintille luminose): portata al Pronto soccorso, è stata dimessa dopo le cure.

La polizia locale ha sequestrato alcuni botti utilizzati in aree del centro storico dove non era possibile accendere petardi, fuochi artificiali e simili: a vietarli non c’era una specifica ordinanza per queste giornate, ma il nuovo regolamento di polizia urbana del Comune di Forlì, che vieta i botti tutto l’anno.

Notte di controlli per gli uomini della Polizia di Stato. Gli agenti sono intervenuti per spegnere sul nascere qualche scaramuccia nella zona attorno al Controsenso di via dei Filergiti.