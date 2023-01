Due frane a Modigliana: partono i cantieri

Il maltempo dei giorni scorsi ha colpito anche a Modigliana. Il Comune, infatti, ha provveduto ad attivare "una procedura di somma urgenza per la messa in sicurezza di porzione del tracciato della strada comunale di via della Costa e dell’area interessata allo smottamento nello stradello del Casone".

Due quindi le aree interessate da frane nel comune di Modigliana. Sul posto sono stati prontamente effettuati dei sopralluoghi tecnici che hanno consentito di individuare le procedure di intervento per il corretto ripristino della circolazione stradale, in accordo e collaborazione con l’Agenzia Regionale di Protezione Civile.

I lavori sono stati affidati alla ditta C.T.A. Cooperativa Territorio Ambiente di Premilcuore che, a partire da lunedì, interverrà nella strada comunale di via della Costa, per poi al termine intervenire, condizioni meteo permettendo, per il ripristino dello stradello del Casone.

In particolare oggi stesso, in via della Costa, verrà posizionata la segnaletica necessaria ad effettuare un restringimento della carreggiata stradale, mentre a partire dalla giornata di lunedì, fa sapere l’amministrazione comunale "si provvederà ad effettuare gli interventi di rimozione del terreno dal fronte in frana, disgaggio del materiale insistente sulla carreggiata stradale, pulizia del verde e risagomatura di scarpata con trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata".

Nel periodo di esecuzione dei lavori verrà istituito un senso unico alternato.