E tornano le bancarelle versiliesi

A Castrocaro torna anche il Mercato da Forte dei Marmi. Domani dalle 9 alle 19 il tratto di viale Marconi tra piazza Mazzini e via Salvo d’Acquisto si colorerà grazie alle bancarelle con i selezionati prodotti dei commercianti della Versilia, boutique a cielo aperto che proporranno articoli artigianali di qualità: maglioni in cashmere, capi senza tempo e proposte glamour dei vari brand di abbigliamento per uomo e donna. E ancora calzature, pelletteria e borse realizzate da abili artigiani, biancheria, impreziosita da pizzi e ricami tipicamente fiorentini. Nell’occasione i negozi di Castrocaro saranno aperti e il tradizionale mercatino della Madonna dei Fiori si svolgerà nel parcheggio Poggiolini. Cambierà infine la viabilità: domani dalle 6 alle 21 è prevista l’istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata in viale Marconi nell’area che ospiterà le bancarelle. I bus della linea 91 avranno come capolinea viale Marconi all’altezza del fermata ‘Comune’, con manovra all’interno del piazzale dell’Agip, mentre quelli della linea extraurbana 127 avranno il consueto capolinea in via Flavio Biondo ma percorreranno la statale 67 in luogo del centro cittadino. Il Mercato da Forte dei Marmi sarà nuovamente a Castrocaro a fine novembre.