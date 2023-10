Ecco ’Neorama’, album d’esordio della band forlivese Siriana

È uscito il 28 settembre, si intitola ’Neorama’ ed è il primo album della band forlivese Siriana, fondata dall’attore Marcello Maietta (voce e chitarra) e da Elia Martina (basso e sinth). In portoghese, ‘neorama’ significa ‘guardare il mondo dal suo interno’, e il titolo non è stato scelto a caso. Maietta, portavoce, spera che il disco possa "infondere nell’ascoltatore il coraggio di compiere un viaggio che lo possa portare a riscoprire sé stesso in un mondo in continua trasformazione". I Siriana sono una band alternative-rock caratterizzata da atmosfere operistiche malinconiche, fusioni digitali e puro hard rock. Il percorso che ha portato alla nascita del loro primo album è cominciato nel 2021, durante la pandemia. L’intenzione era quella di dimostrare che la musica può ancora spronare l’ascoltatore a porsi domande. "Volevamo avere il coraggio di affrontare un mondo che ha sempre di più le idee poco chiare o omologate".

Dal giorno d’uscita, sul canale YouTube dei Siriana sono disponibili lyrics-video per ogni canzone. Ogni video, di volta in volta, vede diversi attori italiani dare una loro interpretazione del brano in cui compaiono. I video sono interamente diretti da Maietta, in collaborazione con il direttore della fotografia Elia Montefiori e la sceneggiatrice Sofia Alberghini. Il percorso artistico dei Siriana è cominciato nel 2018. Due anni dopo, in occasione del Festival Internazionale del videoclip ‘Imaginaction’, vincono il premio per il miglior videoclip italiano, con la canzone ‘Come ti vorrei’. Nello stesso anno, al Sanremo Rock Festival, vincono per la ‘Miglior Performance Live’. La band forlivese vanta numerose collaborazioni live con artisti italiani di primo piano, fra cui Motta, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri e Francesco Pellegrini degli The Zen Circus. Infine, il 23 luglio 2023, la consacrazione: in occasione del ‘Roma Summer Fest’, in apertura a una delle band europee più importanti degli anni ’90, i ‘dEUS’, la band ha presentato in anteprima sei brani tratti da ‘Neorama’. Il disco è stato anticipato da due singoli: ‘Quel che resta di noi’, uscito a marzo, e ‘Il nostro tempo’ (feat. Capovilla), uscito a luglio. Due brani ottimi per cominciare a guardare il mondo dal suo interno.

Alessandro Mambelli