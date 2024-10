Ecco tutti i vincitori di Sedicicorto

Si è chiusa domenica la 21ª edizione di Sedicicorto film festival con le premiazioni dei corti più amati nelle diverse categorie. Per la sezione Cortinloco (film provenienti dall’Emilia- Romagna), la giuria composta da Guido Zauli (giornalista e scrittore), Francesco Grieco (storico selezionatore di Sedicicorto), Luca Pacillo (giornalista), ha premiato ‘Ronde nocturne’ di Valentina Casadei. A ‘Chello ncuollo’ di Olga Torrico è andata invece una menzione speciale. La giuria di Cortitalia, composta da Nicole Bianchi (giornalista e autrice), Carlo Griseri (giornalista di Cinemaitaliano.info) e Elena Ciofalo (responsabile progetti del Centro Nazionale del Corto), ha assegnato il premio al miglior corto italiano a ‘Il burattino e la balena’ di Roberto Catani. Menzione speciale a ‘Aeolus’ di Niccolò Donatini. La giuria Animalab, composta da Eric Rittatore (esperto di animazione, curatore di afnews.info), Andrijana Ružic (Animafest Scanner), Marianna Panebarco (CEO e Producer di Panebarco) ha assegnato il premio per il miglior corto di animazione/sperimentale a ‘The three sisters’ di Timur Kognov. Una menzione speciale è andata a ‘La voix des sirenes’ di Gianluigi Toccafondo.

La giuria Movie composta da Brahim Samaha (artista libanese), Elisabeth Sala (Dipartimento Cinematografico del Festival di Sitges), Emanuele Di Nicola (giornalista), tra i 25 film film internazionali di genere fiction o documentario, ha decretato come miglior film ‘Palestine islands’ di Nour Ben Salem e Julien Menenteau. Oltre a questo premio la giuria ha assegnato una menzione speciale a ‘Son’ di Saman Hosseinpour. Nel corso della serata di premiazione sono inoltre assegnati i seguenti premi: Premio Fedic (Federazione Italiana dei Cineclub) a ‘Cavolo’ di Alessandro Zaffanella. Premio Student, assegnato da un gruppo di critici e professionisti dello staff del festival al miglior film realizzato da studenti di scuole di cinema, a ‘Someone else’s story’ di Michal Lustig, e la menzione speciale a ‘Hooked on illusion’ di Laura Schneider. Premio ‘Animare’, al migliore film di animazione per bambini a ‘The lonely gargoyle’ di Anne E Hessel e Alex Freeman. Premio Sketching al miglior film realizzato da studenti del liceo artistico di Forlì a ‘El colombre’ di Caterina Ferrara, Fiori Federico, e Luca Mordenti. Il riconoscimento Menod5, al miglior film internazionale di durata inferiore ai 5 minuti, a ‘Bent out of shape’ di Chloe Merwin e ‘Dyslexia’ di Nataša Glišovic. Premio del pubblico a Oldtown di David Vermander.