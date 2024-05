Educazione e marginalità al cinema

‘Corpo a corpo’, il film che racconta la parabola sportiva, e non solo, dell’atleta paralimpica Veronica Yoko Plebani apre la 25ª edizione della rassegna cinematografica ‘Educazione e marginalità - Cinemaggio’, promossa dalla cooperativa sociale Lamberto Valli in collaborazione con Ugo aula studio e con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli. La proiezione è alle ore 20,45 al cinema Verdi. Il giovedì dopo, 16 maggio, sarà la volta di ‘La timidezza delle chiome’ diretto da Valentina Bertan, storia di due gemelli che a vent’anni si trovano a fare i conti con il loro smisurato bisogno di amore e di sesso e la loro disabilità intellettiva. Il 23 maggio sarà proiettata la delicata pellicola ‘I limoni d’inverno’, con Christian De Sica e Teresa Saponangelo. Il 29 maggio andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘Alla fine del viale’ e, il 30 maggio, la rassegna si conclude con la proiezione di Music, film pieno di musica ed emozioni, scritto e diretto da Sia, che ha come protagonista una ragazza autistica.