Elio Ruffilli e le sue barzellete

Il tema del tradizionale incontro del giovedì nella sede dell’Auser di Forlimpopoli è tutto da ridere con Elio Ruffilli e le sue barzellette. L’appuntamento è in via Ho Chi Min 28, di fianco al supermercato Conad, alle ore 20,45. Ruffilli sarà affiancato da Gabriele Zelli, Radames Garoia e Nivalda Raffoni con i loro aneddoti, poesie e racconti umoristici.

Nell’occasione verranno messi in vendita i tre volumi di barzellette pubblicati di recente da Elio Ruffilli che hanno come titolo: Am dívartès incora a sbacarêr, Am dívartès incora a rìdar, Am dívartès incora a sghignazêr, che portano la prefazione di Patrizia Carpi e di Gabriele Zelli. L’appuntamento fa parte della rassegna culturale invernale promossa da Auser e patrocinata dal Comune di Forlimpopoli. Ingresso libero. Al termine si terrà un momento conviviale.