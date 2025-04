Emergency, tornano le colombe di solidarietà. Banchetto in città da domani a domenica

Per Pasqua tornano le colombe di solidarietà per sostenere l’impegno di Emergency per le vittime di guerra nei Paesi in cui opera. A Forlì, all’Ospedale di Vecchiazzano (area Piazza), domani e venerdì dalle 10.30 alle 14.30; in piazza Saffi 15 (di fronte al bar Lovo), venerdì, sabato e domenica, dalle 9.30 alle 12.30; in corso Garibaldi 142 (sede Emergency), domani e domenica, dalle 16 alle 18.30. A Santa Sofia, piazza Matteotti 1, domani dalle 9.30 alle 12.30. Si può acquistare il dolce anche online sul sito dal 22 marzo al 13 aprile (https://shop.emergency.it/).