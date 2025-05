"Eolico a Montebello, a che punto siamo?"

Nell’ultimo consiglio comunale il gruppo consigliare di minoranza ‘ModiglianAttivAzione’ composto da Adriano Cheli (capogruppo) ed Elio Samorì ha presentato una interrogazione, con richiesta di risposta scritta, su ‘Montebello’, area scelta per la realizzazione di un impianto eolico con otto turbine e relative opere di connessione, da realizzarsi nei comuni di Modigliana, Tredozio e Rocca San Casciano.

Appresa la notizia che nel sito del Ministero dell’Ambiente si annunciava l’avviata procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto, il 18.7.2024 il consiglio comunale votò all’unanimità l’ordine del giorno ‘No alle pale eoliche a Montebello’. "Da allora e dopo dieci mesi – secondo Samorì –non si è saputo nulla dell’iter e delle prescrizioni contenutevi per le iniziative necessarie ad opporsi alla procedura, compresa quella in sede legale, e a trasmettere il documento alla Struttura del Commissario per la ricostruzione e alla Regione Emilia Romagna per bloccare l’iter espropriativo".

Il sindaco Jader Dardi informò allora i consiglieri che avrebbe avuto un incontro con la ditta preposta alla realizzazione del progetto. L’interrogante ha quindi chiesto "l’esito di quell’incontro e perché ad oggi l’amministrazione comunale, a differenza di tantissime altre coinvolte da questi devastanti progetti, non ha ritenuto promuovere una riunione con la cittadinanza come era stato previsto dal consiglio comunale". La Regione doveva fissare entro febbraio 2025 le aree idonee, ordinarie e non idonee alla costruzione degli impianti industriali FER (Fonti di Energia Rinnovabile), il consigliere ha chiesto dove sia stata inserita la zona dell’Appennino faentino-forlivese e quale risconto abbia avuto la proposta, votata il 2.12.2024, per inserire Montebello nella rete Natura 2000: principale strumento della politica dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Il sindaco ha riferito che tutti i documenti adottati in consiglio comunale sono stati trasmessi agli enti e alle istituzioni aggiungendo: "Ho incontrato l’assessora regionale all’ambiente Irene Priolo nella sede provinciale a Forlì e ho sollecitato il parere negativo alla Regione. Partecipo ad un gruppo di 230 sindaci che sta creando una piattaforma sul tema pale eoliche, perché in tutta Italia stanno nascendo queste opposizioni per la preoccupazione verso questa tipologia di impianto, tanto più in un territorio come il nostro così devastato".

Giancarlo Aulizio