Esposizione e trofeo in palio per i cani in piazza Machiavelli

Cagnolini protagonisti domani pomeriggio a Castrocaro. La centrale piazza Machiavelli ospiterà una esposizione amatoriale e la seconda edizione del Trofeo Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, promosse da Mondo Pet, toelettatura e negozio per animali.

Il concorso sarà aperto sia a meticci che a cani di razza, di tutte le età. Gli amici pelosi saranno suddivisi in quattro categorie: ‘libera’ per i più grandi di 18 mesi, ‘giovani’ per gli esemplari dai 6 ai 18 mesi, ‘cuccioli’ dai 3 ai 6 mesi, e ‘veterani’ per i più grandi ovvero i cani over 8 anni. Sarà possibile iscriversi sul posto fino alle 15.30, un’ora più tardi l’inizio delle valutazioni, inappellabili, da parte di giudici esperti. Sono previsti premi per i primi cinque classificati di ogni categoria, offerti dagli organizzatori di Mondo Pet e dagli esercenti locali.

Novità di quest’anno sarà la suddivisione degli esemplari in tre categorie: meticci, che possono essere condotti anche da bambini dai 6 anni; dilettanti, per cani che non hanno mai partecipato a una mostra canina o che vi hanno partecipato pochissime volte; prevista infine la mostra e il best in show riservato ai professionisti, per cani già ‘dressati’ alle esposizioni canine.

I cani dovranno essere muniti di certificato di iscrizione all’anagrafe canina regionale e di documentazione sanitaria; è obbligatorio l’uso del guinzaglio, oltre al possesso di sacchettini igienici e di museruola. Esclusi dalla partecipazione le cagne in calore e i soggetti affetti da malattie infettive o contagiose in atto.

L’organizzazione, si specifica, declina ogni responsabilità per qualunque tipo di incidente prima, durante o dopo la manifestazione, la quale peraltro in caso di maltempo sarà rimandata (per informazioni tel. 348. 9113796).

