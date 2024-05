European Youth. Event: si parte

Al via oggi, lo European Youth Event a Forlì.

La manifestazione, organizzata di concerto dal Parlamento Europeo di Strasburgo e dall’Alma Mater Studiorum di Bologna, approda in Italia per la prima volta. Appuntamento alle 17.30 in piazza Saffi con gli sbandieratori del premiato Niballo Palio di Faenza. La rievocazione dell’alluvione sarà affidata ai giovani artisti del gruppo B-PED, che proporranno uno spettacolo di danza sul riarrangiamento di Anidride Solforosa

di Lucio Dalla.

A seguire l’intervento

dei rappresentanti dell’Università di Bologna e delle istituzioni europee,infine la conclusione affidata all’Orchestra Santa Balera, già rinomata

per aver portato il liscio sul palco dell’Ariston. Parteciperanno

i rappresentanti della Regione e dei comuni colpiti dall’alluvione.