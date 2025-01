Eventi estivi, Bertinoro conferma la squadra di organizzatori

Squadra che vince non si cambia. L’antico detto sembra trovare conferma a Bertinoro che è impegnata, proprio in questi giorni, a definire il calendario degli eventi estivi con gli stessi attori che, nel corso delle ultime tre stagioni, sono stati capaci di portare nel borgo nomi come Daniele Silvestri, Vinicio Capossela, Alex Britti e Goran Bregovic. Lo scorso autunno era stato pubblicato un bando per la ricerca di enti interessati alla co-progettazione proprio degli eventi che vanno da giugno a fine agosto. Non si chiedeva di presentare un calendario di iniziative con nomi più o meno noti, ma di proporre idee da sviluppare insieme al Comune stesso.

A presentarsi sono stati ancora una volta la Fondazione Entroterre, a cui si devono i nomi sopra elencati, oltre a tanti altri, e l’associazione culturale Dai de jazz che negli ultimi anni ha organizzato il ‘Drink’n’Jazz’, portando nomi come Danilo Rava e Tosca ad esibirsi sul Balcone di Romagna. Un investimento in cultura che l’amministrazione guidata dalla sindaca Gessica Allegni ha sempre rimarcato.

L’impegno che lega le tre realtà non è solo di portare spettacoli, ma di cercare di coinvolgere e fare crescere l’economia di un territorio intorno agli eventi. Nel corso degli ultimi tre anni si è investito anche sull’adeguare il palcoscenico dove si tengono i maggiori concerti: i giardini della rocca vescovile. La platea che all’inizio conteneva circa 500 spettatori, nel corso delle stagioni, è stata portata a oltre mille posti. Una capienza che ha permesso, appunto, nel corso dell’ultima estate di portare Daniele Silvestri a chiudere i grandi eventi di Bertinoro, con un concerto da tutto esaurito.

Al momento vige il massimo riserbo sui nomi che calcheranno quel palco la prossima estate: gli abboccamenti con gli artisti e i loro manager sono in corso in queste settimane.

"Siamo molto contenti di rinnovare la partnership con Fondazione Entroterre e Dai De Jazz – afferma una soddisfatta assessora alla cultura, Sara Londrillo –, una collaborazione che negli anni ha portato nel nostro Borgo artisti di calibro internazionale. Dal carismatico Goran Bregovic ai poliedrici Daniele Silvestri e Vinicio Capossela, alla travolgente Tosca, abbiamo offerto alla nostra comunità e ai turisti momenti di straordinaria musica dal vivo. Questa sinergia continuerà ad arricchire il calendario estivo con eventi di alta qualità, confermando il nostro impegno nel rendere Bertinoro un punto di riferimento culturale vivo e dinamico durante tutta la stagione estiva".

Matteo Bondi