Fabio Clauser, decano dei forestali, compie 105 anni

Ha compiuto 105 anni ieri Fabio Clauser, decano dei forestali italiani, ideatore e fondatore di Sasso Fratino, la prima riserva integrale sorta nel 1959 ed ora patrimonio naturale Unesco. Fin dal secondo dopoguerra Clauser ha ricoperto ruoli di grande responsabilità e prestigio.

È stato direttore del Parco dello Stelvio, dirigente del Ministero agricoltura e foreste, amministratore dell’azienda statale foreste demaniali nell’Appennino tosco-romagnolo dal 1955 al 1973 e dal 1993 al 2003 consigliere del Parco nazionale. Ha pubblicato più di cento articoli su riviste specializzate, e tre libri. Non ama la nuova legge forestale e lo dice apertamente, ma Clauser va oltre le posizioni dei suoi stessi ammiratori e già nel 2009, in occasione dei 50 anni dell’istituzione di Sasso Fratino, non ebbe paura di dire che era arrivato il momento di far godere gli splendidi ambienti della riserva agli appassionati, naturalmente attraverso un numero contingentato di persone all’anno e accompagnate da guide abilitate lungo un percorso definito. Ce lo ha ribadito al telefono con il suo modo di fare arguto e gentile, qualità apprezzate recentemente anche dal giornalista e scrittore Mario Calabresi che ha dedicato proprio a Clauser e a Sasso Fratino un capitolo del suo ultimo libro ‘Il tempo del bosco’.

Oscar Bandini