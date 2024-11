"Fare del Bene: giusto spirito dei tempi"

Erano in tanti ad attendere a Galeata il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin venuto ad inaugurare la Comunità energetica rinnovabile (Cer) ‘Fare del Bene’. Arrivato in via Palazzina 1, dove ha sede la coop sociale, accompagnato dall’onorevole Rosaria Tassinari, è stato subito salutato dai dirigenti e dai dipendenti della cooperativa nata nel 2000 sulla spinta di don Carlo Zaccaro, dal sindaco Francesca Pondini e dai primi cittadini di Santa Sofia, Premilcuore, Predappio e Bagno di Romagna.

"Fare del Bene, creando la sua piccola ma significativa Comunità energetica rinnovabile – ha detto nel suo intervento il Ministro – ha intuito lo spirito dei tempi concretizzando un progetto che spero si amplii con l’ingresso di nuovi soggetti. Produrre energia per l’autoconsumo significa far diventare produttori chi consuma, contribuendo contemporaneamente ad abbassare la CO2. Il gas, le rinnovabili di ogni specie insieme, in futuro, al nucleare ‘pulito’ – aggiunge – sono l’unica strada per ottenere entro il 2023 gli 80 Gigawatt necessari per far fronte agli obiettivi europei. Ogni giorno 1.000 soggetti si allacciano al Gse, un segnale importante visto che siamo arrivati a 1.600.000 utenti. Il mix di energie è fondamentale per dare risposte concrete e non ideologiche all’agricoltura, al territorio, al trasporto e ai fabbricati, ragion per cui ho messo a disposizione 5,7 miliardi per le Comunità energetiche rinnovabili".

Il Ministro era stato preceduto dagli interventi del sindaco Pondini: "La transizione ecologica si deve attuare con il sostegno del pubblico e del privato come ha fatto la Fare del Bene che con 20 kw prodotti nella sede di Galeata e 10kw in quella di Santa Sofia contribuisce ad abbattere le emissioni. Galeata, paese di don Giulio Facibeni e di don Zaccaro guarda al futuro e a febbraio gli allievi del Vassallo saranno ospiti a Dubai dove, in un concorso internazionale tra 49 nazioni, studenti e insegnanti faranno correre in pista un prototipo d’auto a propulsione solare da loro sviluppata e realizzata". La presidente della Fare del Bene Maddalena Fabbri ha illustrato con orgoglio i risultati raggiunti dalla cooperativa che oggi conta 40 soci. L’obiettivo "della cooperativa è nelle tre parole che ne compongono il nome: fare del bene a chiunque ne abbia bisogno a prescindere da razza, sesso e credo religioso. Con questo spirito i soci fondatori hanno iniziato a coinvolgere tutti coloro che presentavano bisogni e che in qualche modo erano portatori di disagi fisici, mentali, ambientali, sociali ed economici e varie sono le attività e i progetti in campo". Tra gli interventi infine quelli del progettista Stefano Bondi, di Roberto Funghi presidente Amici di don Carlo Zaccaro e di Paolo Taglioli di Assoidroelettrica.

Oscar Bandini