Fede Studenti dal Papa e famiglie in festa

Scuola, famiglia, associazioni… Sono tante in città le occasioni per fare comunità. Una delegazione di 40 studenti delle scuole medie ‘La Nave’ e ‘Don Oreste Benzi’, accompagnati dall’assessora al welfare del Comune e dal responsabile del Centro per la Pace ‘Annalena Tonelli’, ha avuto l’opportunità di ascoltare le parole di Papa Francesco e riceverne la benedizione nell’ambito dell’evento ‘Trasformiamo il futuro. Per la pace. Con la cura’ che si è tenuto nell’aula Paolo VI della Città del Vaticano. Alla messa celebrata domenica 28 aprile nell’abbazia di San Mercuriale hanno preso parte anche 150 coppie di sposi che hanno festeggiato il 50° anniversario di matrimonio negli anni 2022 e 2023. In loro onore erano stati organizzati nei mesi scorsi due momenti di festa al teatro Diego Fabbri. L’abbazia di San Mercuriale, e in particolare il suo campanile, sono protagonisti anche dell’iniziativa del Club 41 che ha risalito i suoi 75 metri di altezza e seguendo una visita guidata condotta dall’architetto Emanuele Ciani che ne ha curato il recente restauro e che ha raccontato ai partecipanti l’antica storia dell’edificio.

Ultima dei numerosi appuntamenti organizzati da Coldiretti senior Forlì-Cesena, la gita organizzata nella città di Padova. La giornata ha rappresentato per i partecipanti un’opportunità per immergersi nella cultura, nella storia e nella tradizione enogastronomica degli altri territori, alla scoperta di realtà diverse da quella quotidiana e facendo visita ad alcuni associati del territorio. Un nutrito gruppo di membri di Coldiretti Donne Impresa Forlì-Cesena e Rimini e Coldiretti Giovani Impresa Forlì-Cesena e Rimini, invece, ha avuto l’occasione di partecipare a una giornata intensa e istruttiva presso la comunità di recupero di San Patrignano, immergendosi nel mondo agricolo della comunità e di approfondire le varie tecniche, i ritmi e le sfide dell’agricoltura sostenibile. Durante la giornata, il Presidente della comunità di San Patrignano ha condiviso con il gruppo una visione approfondita della realtà quotidiana della comunità. Celeste Zeppa, delegata dei Giovani di Coldiretti, e Silvia Lanzi, responsabile di Coldiretti Donne Impresa, entrambe legali rappresentanti di rinomate realtà agrituristiche del territorio, hanno partecipato alle attività della giornata, offrendo il loro contributo e condividendo le loro esperienze.