Ferretti, ordini e ricavi da record. Boom nel settore Super yacht

Nuovi record nei primi nove mesi dell’anno per Ferretti Group: crescono nel dettaglio gli ordini di super yacht e i ricavi superano gli 860 milioni di euro. I ricavi netti sono infatti di 865,3 milioni, per un incremento del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. L’utile è aumentato di circa lo 0,5% passando da circa 61,9 a circa 62,2 milioni.

Il consiglio di amministrazione di Ferretti ha esaminato e approvato mercoledì le informazioni finanziarie periodiche consolidate al 30 settembre 2024. La raccolta ordini è pari a 736,9 milioni nei primi nove mesi e si attesta in questi giorni a più di 1 miliardo di euro, grazie a un’importante presa ordini realizzata dopo la chiusura del trimestre, alla luce anche della risposta positiva proveniente dagli ultimi festival internazionali a cui l’azienda ha partecipato.

"Con la chiusura di questo trimestre – ha dichiarato l’amministratore delegato Alberto Galassi –, abbiamo raggiunto un nuovo record di marginalità che si attesta al 16%, a conferma della solidità e dell’efficacia della nostra strategia. Nel terzo trimestre del 2024 abbiamo osservato un incremento significativo nella raccolta ordini del segmento super yacht a conferma della bontà del nostro posizionamento su questo mercato attraverso la valorizzazione dei nostri marchi. Ottimi segnali anche dal segmento composite yachts, che prevediamo potrà dare nuovo impulso alla raccolta ordini. A ciò si aggiungono gli ottimi risultati ottenuti dalla nostra partecipazione alle principali fiere nautiche del Mediterraneo e l’apertura della stagione americana, attività che potranno apportare benefici concreti nel breve termine. L’order backlog al 30 settembre si attesta a 1,3 miliardi e, aggiungendo gli ordini presi dopo la chiusura del trimestre, il valore è in linea con quello registrato nei primi nove mesi del 2023".

E si guarda ovviamente ancora avanti: "Dal lato produttivo, stiamo proseguendo a ritmo serrato la costruzione del cantiere di Ravenna – prosegue infatti Galassi –, che ci permetterà a breve di ampliare e migliorare ulteriormente la nostra offerta, ottimizzando il mix di prodotti e consolidando la nostra posizione in segmenti ad alto potenziale di crescita e di marginalità".

Ferretti, leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso, possiede e gestisce sette cantieri navali dislocati in tutta Italia, a partire da quello nella propria sede centrale di Forlì in via via Ansaldo, con un’efficiente produzione industriale e un artigianato italiano di livello mondiale, in grado di raggiungere clienti in più di 70 Paesi nel mondo grazie alla presenza diretta in Europa, Stati Uniti e Asia e alla rete di 60 concessionari selezionati.

Gianni Bonali