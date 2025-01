Feste solidali Doni e favole per i bambini

Quelle natalizie, prima di ogni altra cosa, sono le feste dei bambini, inclusi quelli che passano un periodo di difficoltà e hanno trascorso queste giornate in ospedale. Sono tante le iniziative per regalare anche a loro un sorriso. Anche quest’anno i carabinieri forestali sono stati in prima linea nell’organizzazione della ‘Befana della biodiversità’, una giornata speciale di educazione ambientale e solidarietà. I militari del Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina nei primi giorni di gennaio si sono recati presso i reparti Pediatria dell’ospedale di Forlì dove hanno incontrato i bambini ricoverati e i loro genitori.

Pochi giorni dopo il Natale, anche il gruppo ‘Amici di Carlo Acutis’ ha fatto visita al reparto di Pediatria. I ragazzi del gruppo hanno quindi consegnato doni ai piccoli pazienti dopo aver eseguito alcuni canti natalizi. Carlo Acutis, morto nel 2006 a soli 15 anni, è beato per la Chiesa cattolica.

Per il terzo anno consecutivo, il progetto ‘Ti regalo una favola’ di Nonna Moderna, alias Rita Guerrini, è arrivato alla Pediatria di Comunità di Forlì, guidata dalla dottoressa Giovanna Rita Indorato, con l’intento di regalare momenti di lettura, fantasia e immaginazione ai bimbi ospedalizzati durante il periodo di Natale. Quest’anno è stata la volta de ‘La favola di Dante’, la storia di un simpatico elefantino dedicata al risparmio dell’acqua e all’emergenza idrica.

La sindaca di Bertinoro Gessica Allegni, neo assessora regionale, insieme all’assessora Silvia Federici del proprio Comune, ha visitato il reparto di Pediatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni per la tradizionale consegna delle calze ai bambini ricoverati. Le amministratrici sono state accolte dal primario Enrico Valletta e dal personale.

La Caritas di Meldola ha riproposto lo scorso 28 dicembre il ‘Pranzo solidale’ al teatro di San Francesco, realizzato grazie alle Mariette di Casa Artusi di Forlimpopoli. L’iniziativa, che ha visto la presenza di 120 commensali, è stata sostenuta dalla Coop Alleanza 3.0 che ha donato i prodotti per la cucina, e dall’Amministrazione comunale del paese bidentino. Il ricavato sarà utilizzato a favore delle famiglie e delle persone in difficoltà. Tra le numerose attività messe in campo dalla Caritas di via Giordano Bruno 25 vanno ricordati il Centro di ascolto e il Mercatino della solidarietà.