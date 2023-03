Fiabe a colori, di pace e libertà in scena al ‘Piccolo’ con l’Orsa

Il teatro Il Piccolo di Forlì ospita oggi alle ore 16, per la rassegna dedicata alle famiglie con bambini, il Teatro dell’Orsa con lo spettacolo ‘Fiabe a colori. Storie di pace e libertà’ di e con Monica Morini; al pianoforte e al clarinetto Gaetano Nenna, costruzioni sceniche di Franco Tanzi e regia di Bernardino Bonzani. Il mondo delle fiabe coinvolge completamente i bambini fra prati prodigiosi, regni in rivolta, raggi dorati. Siamo in luoghi incantati con un topo, una pecora e due castelli dove non c’è limite di tempo e la musica si sposta con libertà fra Beethoven, Bach, Mozart, Schubert, Verdi e Vivaldi. E poi i colori. La pecora Beelinda cerca l’azzurro del cielo e, per lei, i pascoli sono bianche nuvole. In terra i castelli sono rossi e blu. E poi c’è un re che fa scoppiare una guerra contro chi è rosso e contro chi è blu. Ma non finisce qui: sul prato, il topo Federico raccoglie raggi dorati di sole e parole per evitare che l’inverno sia lungo e grigio. Tre fiabe che sono inserite in un tempo senza tempo dove i bambini hanno diritto a pace, gioco e poesia. Le parole, dice Topo Federico, ci aprono mondi di meraviglia, dove non esistono confini ed esiste solo tanta luce. Biglietto 5 euro (info e 0543.26355).

r. r.