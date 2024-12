Fiera di S. Lucia a Santa Sofia: luci di Natale e mercato di prodotti tipici

Si accendono le luci del Natale a Santa Sofia in occasione della Fiera di S. Lucia, la patrona del comune bidentino che si festeggia la domenica successiva al 13 dicembre. L'evento è organizzato dal Comune in collaborazione con il Parco nazionale e le associazioni di volontariato.

Domani, in piazza Matteotti, ci sarà un mercato ambulante fin dal primo mattino con banchi che offrono i prodotti di qualità dell’alto Bidente, in particolare i tortelli alla lastra, il raviggiolo e la carne di maiale. Saranno presenti anche animazioni per bambini, intermezzi musicali con la Banda Roveroni a partire dalle 14, un mercatino di beneficenza, espositori, hobbisti e artigiani.

Nell’area feste dell’ostello, ci sarà un angolo enogastronomico con piadina fritta e polenta, caldarroste, vin brulè e dolci. Le volontarie dell’Auser hanno preparato un gran numero di tortelli alla lastra secondo la vera ricetta locale, mentre gli operatori dell’A&O prepareranno i ciccioli di maiale e la porchetta.

Dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, presso la sede del Cif in via Nefetti 3D, Babbo Natale aspetta bambine e bambini per la consegna delle letterine.

"Fino agli anni ‘50, con le campagne ancora abitate – commenta l’assessore Franco Locatelli – questo appuntamento si trasformava in una vera e propria fiera dei maiali. La compravendita del prezioso suino, alle porte dell’inverno, era il momento commerciale di rilievo, ma non mancavano appuntamenti musicali e divertimento per i più piccoli. Le numerose osterie di Santa Sofia e le botteghe in quel giorno facevano affari d’oro in quanto per i contadini la Fiera di S. Lucia diventava l’ultimo appuntamento per gli acquisti importanti prima del lungo inverno".

"Per questa occasione le luminarie acquistate in collaborazione con gli esercenti, saranno tutte accese – aggiunge la sindaca Ilaria Marianini – e nelle due piazze principali Matteotti e Garibaldi sono stati già posizionati gli alberi di Natale. La fiera vuole essere un momento in cui le attività commerciali, artigianali e gli esercizi pubblici offrono la possibilità di acquistare in paese i regali di Natale da parte dei residenti e dei numerosi ospiti che raggiungono in tutte le stagioni Santa Sofia".

La manifestazione è realizzata dal Comune con il contributo di Pro loco, Alpini alto Bidente, Banda Roveroni, Cif, SpazioArte, associazione Khalil e Lega Italiana Fibrosi Cistica.