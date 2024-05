Fiumana in festa: nuova cucina alla Pro loco

Grazie al contributo del Comune di Predappio e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, domenica scorsa è entrata ufficialmente in funzione la nuova cucina della Pro loco e della comunità di Fiumana, realizzata nell’Area Verde della frazione. Si tratta di una struttura professionale che permetterà ai volontari dell’associazione di promuovere in sicurezza e nel rispetto della normativa vigente le future iniziative conviviali e di condivisione a vantaggio della comunità locale. L’intervento era stato a lungo atteso dalla popolazione e dai volontari.

Racconta Roberto Ghetti, vicepresidente della Pro loco: "Noi della Pro loco esprimiamo grande soddisfazione per questa realizzazione, perché servirà per tutte le feste e le iniziative di Fiumana. La Pro loco, nata da una precedente realtà che si occupava del Carnevale, si è costituita nel 1995. Nell’arco di quasi 30 anni di attività, ha organizzato numerose manifestazioni, fra cui moltissimi eventi conviviali finalizzati all’auto-sostentamento delle attività associative. Con il cambiare delle norme, la nostra precedente cucina è divenuta inadeguata. Così ringraziamo Comune, Fondazione e altri donatori per aver realizzato una nuova cucina con tutti i crismi, in linea con le normative vigenti, come quella di un ristorante". Aggiunge il sindaco Roberto Canali: "Siamo molto soddisfatti di aver dato a Fiumana, alla Pro loco, ai volontari e anche alla Protezione Civile questa struttura. Già da 5 anni l’amministrazione comunale era consapevole della necessità di realizzare una costruzione che offrisse un servizio ai tanti volontari che fanno vivere l’Area Verde. Inoltre, in caso di calamità, la struttura può anche essere un prezioso sostegno all’azione della Protezione Civile".

La struttura è costata 180mila euro: 105 della Fondazione e 75 del Comune. "Credo – ha concluso il sindaco Canali–- che avere una struttura simile a disposizione della comunità e della Protezione Civile non abbia prezzo". L’attrezzatura in uso nella cucina rinnovata è stata invece acquistata dalla Pro loco di Fiumana. Sono stati ringraziati anche tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione della struttura e al termine è seguito un pranzo per 160 persone, durante il quale è stato ringraziato anche Mauro Poggi, che a dicembre festeggerà i 20 anni come presidente della Pro loco.