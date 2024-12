Fondi per la formazione e per il trasporto scolastico

Nella seduta di giunta di metà mese a Forlimpopoli si è deciso di mettere a disposizione delle famiglie con ragazzi diversamente abili risorse per circa 50.000 euro, attraverso l’approvazione di due distinte delibere, a sostegno del percorso scolastico e lavorativo.

La prima delibera prevede l’assegnazione di contributi per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità. A disposizione per questo scopo la somma di 17.564,08 euro, grazie al contributo statale attribuito per il ‘Fondo di solidarietà comunale-incremento trasporto alunni disabili’. L’Amministrazione comunale ha stabilito di destinare queste risorse alle famiglie che in via autonoma effettuano il trasporto degli studenti disabili nel tragitto casa/scuola, con l’obiettivo di favorire la copertura delle spese sostenute e, così, incentivare la regolare frequenza scolastica e il diritto allo studio dei bambini e ragazzi in queste condizioni.

L’importo minimo del contributo ammonta a 500 euro per ogni minore. I requisiti richiesti per ottenerlo sono: risiedere nel territorio del Comune di Forlimpopoli, aver frequentato la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado (anche paritarie) nell’anno solare 2024, essere in possesso della certificazione di disabilità oppure essere riconosciuti come invalidi civili con corresponsione di indennità di accompagnamento o indennità di frequenza. Per informazioni ci si potrà rivolgere al settore Servizi Sociali, mail servizisociali@comune.forlimpopoli.fc.it e tel. 0543.749233.

Punta, invece, a rafforzare l’autonomia dei giovani diversamente abili la seconda delibera con cui il Comune di Forlimpopoli ha stabilito di attivare un accordo di collaborazione con la società Technè, operante nell’ambito della formazione e dell’orientamento. L’intento è quello di sviluppare attività di sostegno rivolte ai giovani disabili che frequentano le scuole superiori o che hanno da poco terminato gli studi, per supportarli nella transizione verso il lavoro e nella conquista dell’autonomia. Per questo intervento il Comune ha previsto un investimento di 32.331 euro, proveniente dal fondo regionale per l’occupazione di persone con disabilità.

Matteo Bondi