Forlì Musica: Boris Belkin per il finale di stagione

Il teatro Diego Fabbri di Forlì, ospiterà, alle 21, il grande concerto con cui Forlì Musica conclude il cartellone primaverile. Si esibirà sul palco del teatro uno dei maggiori violinisti di sempre, Boris Belkin, accompagnato dall’orchestra Bruno Maderna diretta dal Maestro Marco Boni. Nel concerto saranno eseguiti i seguenti brani: M.Bruch ‘Scottish fantasy’, opera 46 e J. Brahms ‘Sinfonia n. 2 in do maggiore opera 73. Boris Belkin ha vinto nel 1972 il concorso nazionale per violinisti sovietici e dal 1974 svolge una brillante carriera internazionale sia solista sia da camera in collaborazione coi più importanti direttori internazionali. Belkin ha partecipato in tournèe in tutto il mondo, ha inciso molti dischi assieme a prestigiosi solisti e direttori, inoltre ha conseguito importanti premi. E’ apparso anche in molte trasmissioni televisive. Marco Boni è oggi il direttore italiano per orchestra da camera più rappresentativo e con esperienza internazionale. Il suo repertorio va dal barocco fino al contemporaneo. Ha effettuato numerose registrazioni discografiche e anche tour con la Concertgebouw Chamber Orchestra in cui ha ricoperto anche il ruolo di Direttore. Recentemente ha collaborato con l’orchestra da camera di Mantova, col teatro Comunale di Bologna.

L’Orchestra Bruno Maderna è nata nel 1996 a Forlì con lo scopo di offrire al pubblico forlivese un rapporto diretto con l’orchestra, coi solisti e coi direttori, di consentire a giovani studenti ed appassionati di assistere a ‘prove aperte’ e favorire la partecipazione a progetti di formazione orchestrale e l’inserimento nell’organico di giovani e promettenti strumentisti.

Rosanna Ricci