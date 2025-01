Forlimpopoli, i mazziniani confermano Poletti presidente e Siboni segretario

Lo scorso 9 gennaio si è riunita l’assemblea dell’associazione mazziniana italiana, sezione Corrado Matteucci di Forlimpopoli, che ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali, confermando alla presidenza Aride Poletti (foto a sinistra) e alla segreteria Ilario Siboni (a destra). Poletti è assessore ai lavori pubblici della giunta cittadina guidata dalla sindaca Milena Garavini, espressione di un’ampia coalizione di centrosinistra.

"L’associazione è apartitica, io sono dentro alla giunta come indipendente – spiega Poletti –, abbiamo lo scopo di promuovere i valori e il pensiero mazziniano, che penso siano ancora molto attuali anche se proprio quest’anno si vanno a celebrare i 220 anni dalla nascita".

È proprio alla figura di Mazzini che è dedicato il nuovo tesseramento che ha preso il via proprio il 9 gennaio scorso. La sezione di Forlimpopoli conta di 25 soci. Nel corso della seduta si è sviluppata anche una prima bozza di calendario eventi da promuovere durante il corso dell’anno. Sì dovrebbe partire, una volta concordato con l’autore, con la presentazione del libro sui lumini del 9 febbraio di Sauro Mattarelli. "Questa data per noi è molto importante – ricorda Poletti – essendo l’anniversario della repubblica romana. La ricorrenza di mettere i lumini per tale occasione è una tradizione tutta nostra che con il libro si è andati ad indagare".

ma.bo.