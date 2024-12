Forlimpopoli, in giunta entra Antonella Bondi

Antonella Bondi è la nuova assessora ai servizi sociali di Forlimpopoli. L’annuncio è stato dato dal presidente del consiglio comunale Angelo Evangelisti in apertura della seduta tenutasi ieri nella sala consiliare all’interno della rocca, dopo che la sindaca Milena Garavini aveva firmato la delibera con cui ha attribuito alla neo assessora le deleghe del welfare, del personale e delle pari opportunità. Le stesse, cioè, che aveva lasciato un paio di settimane fa Elisa Bonavita all’atto delle sue dimissioni a seguito di "visioni non concordanti" con l’azione amministrativa.

Bondi, nata a Forlimpopoli nel 1957, è figlia del compianto Nello Bondi (la memoria storica della città, venuto a mancare lo scorso anno) ed è medico e dirigente presso l’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. Entra nella giunta in quota al Partito Democratico, a cui è iscritta, così come lo era Bonavita: non cambiano in questo modo gli equilibri della coalizione, che vede due assessori (Enrico Monti e appunto Bondi), oltre alla sindaca, aderenti ai Dem, altri due (Paolo Liverani e Carlotta Artusi) appartenenti alla lista ‘Forlimpopoli, la città che vorrei’ e infine uno (Aride Poletti) di area mazziniana.

Non solo non è cambiata l’alchimia politica all’interno della coalizione, ma non si è dovuto ricorrere a un rimpasto di giunta andando a conferire le stesse deleghe alla nuova assessora entrante. Dopo l’invito del presidente del consiglio comunale alla neo assessora di andare a sedersi nei banchi riservati alla giunta, è stata la volta della sindaca Garavini di prendere la parola. Un discorso breve nel quale ha ringraziato Bonavita per il lavoro svolto e ha presentato Bondi come "persona di grande professionalità e competenza in ambito sanitario", nonché prossima alla pensione, "con una profonda conoscenza di tutto ciò che concerne la sanità e molto presente anche nel tessuto cittadino".

Nel prendere la parola la neo assessora ha ricordato la sua esperienza lavorativa all’interno dell’Ausl Romagna, che la porta a conoscere molto bene la Casa della Comunità e come questa sia un valore aggiunto per la città di Forlimpopoli.

Le dimissioni dell’assessora Bonavita a meno di sei mesi dall’insediamento della nuova amministrazione – il secondo mandato per Garavini, ma con una giunta completamente rinnovata – avevano destato non poche polemiche da parte dell’opposizione, tanto che quest’ultima nel corso dello stesso consiglio comunale di ieri ha presentato un’interrogazione in merito alle cause che hanno portato l’assessora Bonavita a rassegnare le proprie dimissioni.