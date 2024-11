Francobollo e museo per Baldini. Omaggio delle Poste. E non solo:: "Cerchiamo il luogo in cui onorarlo"

Un francobollo celebrativo dedicato al campione forlivese di ciclismo Ercole Baldini e il progetto per un museo cittadino a lui intitolato rappresentano due segni tangibili per onorare la memoria del ‘Treno di Forlì’. L’affrancatura è già stata realizzata, mentre all’idea del museo si sta lavorando.

Poste italiane, in collaborazione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ha infatti emesso il 27 novembre quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica ‘Lo Sport’. Le stampe ritraggono alcuni ciclisti italiani campioni del mondo: Libero Ferrario (nel 1923), Ercole Baldini (1958) appunto, Vittorio Adorni (1968) e Felice Gimondi (1973). Le vignette raffigurano gli iridati, entro cornici colorate, in sella alle loro biciclette, e sono stati stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (valore di 2,90 euro l’uno). "È un evento straordinario – afferma il figlio Mino Baldini – che fa di mio padre anche un ambasciatore della città di Forlì a livello internazionale. Dopo la splendida mostra a lui dedicata ai Musei San Domenico, ecco un ulteriore riconoscimento per celebrare i suoi successi e ricordare anche ai giovani la sua figura di uomo e campione".

I cimeli, i trofei, le maglie, le fotografie e le biciclette della carriera di Ercole Baldini sono numerose e di valore, con i figli Mino e Riziero e il fratello Bruno che stanno lavorando con l’Amministrazione comunale per l’istituzione di un museo dove possano trovare una collocazione permanente, con video, animazioni e contenuti multimediali spettacolari, nello stile dell’esposizione inaugurata l’anno scorso a un anno dalla morte. "Stiamo studiando insieme alla famiglia un percorso museale complesso – spiega il sindaco Gian Luca Zattini – dedicato al campione e al ciclismo in generale. Occorre pensare anche alla manutenzione e al presidio che richiederebbe una struttura del genere: insomma le valutazioni in corso sono molteplici. Da rimarcare anche come il ciclismo sia uno sport che coinvolge ed attrae appassionati da tutto il mondo, con un turismo dedicato che potrà avere una ricaduta importante sul territorio. Intanto siamo soddisfatti dell’emissione di questo francobollo che celebra un forlivese illustre". Mino conferma indirettamente che si sta lavorando in questa prospettiva: "Abbiamo svolto un inventario dei numerosi cimeli di mio padre. Chi è venuto al San Domenico ha visto un decimo del patrimonio".

Nella giornata di martedì 3 dicembre a partire dalle ore 10, presso il salone comunale, sarà organizzato un evento dedicato alla presentazione e all’annullo postale del francobollo, stampato in 10mila copie, con lettere e cartoline che stanno già interessando i collezionisti. L’incontro sarà condotto dal giornalista forlivese Marino Bartoletti, che ripercorrerà le imprese di Ercole Baldini, con racconti, aneddoti e immagini del campione romagnolo.