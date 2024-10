‘Fuga Forrest’ più forte pure del maltempo

A Terra del Sole è tutto pronto: domani nella cittadella andrà in scena l’ottava edizione della Fuga Forrest, manifestazione podistica che sposa la passione per lo sport, il piacere dello stare insieme e della condivisione alla finalità solidale: un insieme di ingredienti che ne spiega il clamoroso successo negli anni.

Diverse le novità 2024: per la gioia degli agonisti alla camminata ludico-motoria e al percorso per mountain bike, gravel ed e-bike si affiancherà la corsa competitiva, che si svilupperà lungo un percorso di 14,5 chilometri. Tre gli itinerari per i camminatori: uno da 14 km, uno da 4 km e l’ultimo panoramico da 10, da percorrere in totale sicurezza su terreni battuti e asfaltati, con cane o senza. Sono poi 28 i km per il giro ciclistico con gran premio della montagna a Montepaolo e riconoscimenti per i primi a transitare: in palio prosciutto, salame e formaggio. Gli atleti speciali saranno infine chiamati a compiere il giro delle mura medicee.

Lungo il percorso sono previsti ben 7 ristori, aperti già alle 8, e controlli agli incroci. Al termine festa con pranzo ricchissimo con pasta fritta e tanto altro, poi intrattenimento e musica.

"Speriamo che il tempo ci assista – le parole di Luigi Illari, presidente dell’associazione Corri Forrest, che promuove la manifestazione –. Ma siamo pronti a ogni evenienza: abbiamo pianificato percorsi alternativi su ghiaia e asfalto in caso di pioggia; con il meteo favorevole invece si correrà sullo sterrato con passaggio alla tenuta Pennita".

Altra chicca di quest’anno il passaggio lungo viale Marconi, cordone ombelicale che unisce la cittadella medicea a Castrocaro: una passerella gradita ai commercianti e agli esercenti locali. Previste a tal fine alcune variazioni alla circolazione: nel versante termale la strada rimarrà chiusa al traffico per un’ora e mezza, ma sarà nuovamente percorribile dalle auto già alle 10.30 mentre, come da prassi, Terra del Sole sarà interdetta ai veicoli fino alle 12.30. Il via è previsto alle 9.15; gli organizzatori saranno operativi in piazza d’Armi già dalle ore 7.

"Saranno presenti tanti amici, dal sindaco Francesco Billi all’onorevole Rosaria Tassinari passando per vari rappresentanti dei Comuni limitrofi". Altro vanto per i ragazzi di Corri Forrest il coinvolgimento e la partecipazione delle tante associazioni di volontariato.

Stasera l’evento vivrà un frizzante prologo: "Per tre o quattro ore ci divertiremo in piazza con pasta fritta e al ragù, l’apertura del chiosco della birra, la comicità di Sgabanaza, la musica di dj Castagnoli e le gare di tiro alla fune per intrattenere le persone".

Fuga Forrest è promossa in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e la Pro loco medicea, Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna, Uisp sport per tutti, Walking on the hills-Magica Tribù. L’intero ricavato sarà devoluto all’Unità pediatrica dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, per un progetto di pet therapy-interventi assistiti con animali promosso dalla Fondazione ‘Opera don Pippo Ets’ e all’Unità di Geriatria per un progetto di medicina territoriale.