Galeata al voto: ipotesi Ferretti sostenuto da Deo

Cosa si muove sotto il cielo della politica locale a Galeata in vista delle elezioni comunali del 14-15 maggio? Una domanda non peregrina visto che, al momento, si è palesata una sola candidata sindaca, Francesca Pondini, che correrà con una sua lista civica che vedrà quasi sicuramente anche l’appoggio, tra gli altri, dei partiti del centro destra (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) tradizionalmente forti in paese ma intenzionati a supportare la Pondini lasciandola però libera di scegliere in autonomia la sua squadra. Nei prossimi giorni queste forze politiche ufficializzeranno la loro posizione e ne sapremo di più.

L’avvicinamento all’appuntamento elettorale, che non vedrà più come candidata sindaca Elisa Deo, si sta chiarendo però da poco tempo. Sfumata un mese fa circa la formazione di una lista civica che avrebbe dovuto vedere insieme il centro destra e la lista civica ispirata proprio da Elisa Deo con la candidatura a sindaco di un noto imprenditore della Val Bidente proveniente dal centro destra e poi svanita per l’indisponibilità dello stesso candidato e del centro destra che non ha accettato la presenza in lista della Deo, nei giorni scorsi sembra sfumata definitivamente anche l’ipotesi di una lista civica di ‘salute pubblica’ che avrebbe dovuto mettere insieme centro sinistra e centro destra per provare a chiudere definitivamente l’‘era Deo’. Il niet definitivo è arrivato, anche in questo caso dagli esponenti del centro destra che l’hanno ritenuta una soluzione non gradita al loro elettorato. La Deo rimane comunque protagonista in quanto calerà a giorni l’asso nella manica con la candidatura a sindaco di Giorgio Ferretti, responsabile dell’ufficio tecnico comunale che dovrebbe andare in pensione prima della data di scadenza della presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale (che deve essere effettuata dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione). Lista civica che vedrebbe anche la presenza della Deo. Il centro sinistra ha iniziato un percorso che vede coinvolti molti giovani anche se non si è ancora deciso quale scelta fare ovvero una civica in grado di unificare le varie anime del paese che vogliono chiudere un decennio e oltre di scontri, denunce e divisioni e chi invece pensa ad una lista di centro sinistra la più larga possibile. Dalla scelta tra queste due ipotesi emergerà il profilo del candidato sindaco. Infine il M5S rappresentato da anni a Galeata da un gruppo di attivisti e simpatizzanti, con il neo coordinatore provinciale Mauro Frisoni, precisa che "si stanno facendo delle valutazioni per la presentazione di una lista che vedrà la luce solo se ci sarà un progetto, idee e persone che vogliono spendersi per il bene di Galeata".

Oscar Bandini