Galleria d’arte Farneti, addio a un luogo storico

La nota Galleria d’arte forlivese Benedetta Farneti, con sede dal 1987 in via degli Orgogliosi 79 , ha rappresentato negli anni un indiscutibile punto di riferimento di alto spessore artistico per un gran numero di pittori e scultori, non solo locali ma anche nazionali. La storia della Galleria ha origini lontane nel tempo, da quando negli anni ’50 il padre di Benedetta aprì le porte in piazza Saffi all’esposizione e vendita di mobili e oggetti di antiquariato, per poi trasferirsi, come galleria d’arte, nella sede attuale, gestita dalla proprietaria Benedetta, che ha dedicato tempo, attenzione e studi profondi verso gli artisti che hanno esposto le loro opere, durante gli anni, nelle due sale della Galleria.

L’attuale mostra segna la conclusione del lungo impegno da parte di Benedetta Farneti che, a completamento di un percorso di famiglia durato generazioni, intende chiudere definitivamente l’attività. "La decisione è nata – spiega Benedetta – dal desiderio di dedicare una parte del mio tempo ad approfondire studi e visitare mostre in altre località. Il mio amore per l’arte non mi abbandonerà mai, ma vorrei poter essere libera di ampliare le mie conoscenze. Rimane però sempre vivo in me il desiderio che l’attuale galleria continui ad essere sede di vita artistica. Chi nutre la passione per l’arte avrebbe la possibilità di continuare un’attività in una sede che ha già una lunga storia in questo settore". La galleria Farneti ha ospitato negli anni tutti gli artisti forlivesi e romagnoli a partire da Maceo Casadei, Giovanni Marchini, Giovanni Cappelli, Angelini, Barbieri, Bertozzi, Camporesi, Casadio, Crispini, Gaudenzi, Giuliari, Malandri, Mandolesi, Masini, Michelacci, Pantieri, Ranzi, Ruffini, Sughi, Verlicchi, Ugolini, Zimelli e tanti altri. Per salutare i tanti artisti e visitatori che hanno frequentato la Galleria, è stato organizzato un doppio evento. Il primo oggi alle 16.30 con interventi di autorità, critici e amici che hanno affiancato la Galleria nel corso degli anni. "Sarà un momento in cui affioreranno ricordi – precisa Benedetta Farneti – e chedarà spazio a tanti nomi prestigiosi". Domani, dalle 10.30 alle 19.30, verrà invece organizzato un prezioso ritrovo per gli affezionati collezionisti che hanno partecipato con entusiasmo alle innumerevoli mostre allestite nel tempo. In particolare, Benedetta presenterà una raffinata antologia di opere, di cui alcune inedite e di forte interesse.

L’esposizione rimarrà aperta fino a sabato 13 maggio, tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Successivamente nelle sole giornate di giovedì, venerdì e sabato, o su appuntamento (338.3949421) sino alla chiusura definitiva della Galleria, prevista nel mese di giugno.

Rosanna Ricci