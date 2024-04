Giochi di ruoli, proiezioni e libri. Continua il festival ’Storie infinite’

Prosegue fino a domani, alla Fabbrica delle Candele, il festival dedicato al fantasy, ‘Storie Infinite’. Il programma di oggi è ricco di eventi: si inizia, alle 10 in sala gialla, con i giochi di ruolo, ‘Evil Maulers’ e ‘Bivio’, curati dal collettivo Matricegiochi e ‘Uncensored’, creato dai ragazzi della 2Q del Liceo Scientifico. Alle 10.15 in sala arancione, si abbassano le luci per la visione del film ‘Plan 9 from outer space’. Si prosegue alle 11, alla sala teatro, con la presentazione della collana, ‘Frattali’, di Alessandro Goffi. A mezzogiorno, torna il cinema con ‘La piccola bottega degli orrori’.

Alle 14, una nuova sessione di giochi da tavolo e di proiezione con il film ‘La notte dei morti viventi’. Allo stesso orario, in sala rossa, è previsto un ‘pitch time’, ovvero la possibilità di mostrare il proprio romanzo all’editore Delos Digital.

Si prosegue alle ore 15 con Lala Blithe che presenta il suo volume ‘7K – Seven Keys’, cui seguirà la visione dell’episodio pilota della serie tv. Alle 16 in sala teatro, è il turno di ‘Bologna, Ferrara, Salerno: il mondo è guasto’ con Silvia Tebaldi e Carlo Roselli.

Alle 17, Claude Francis Dozière, autore di ‘Eroi di guerre invisibili’ dialoga con Lorenzo Crescentini. Si continua alle 18 con Leonardo Patrignani e Pierangelo Garzia che dibattono sull’affidabilità della memoria umana. L’evento si conclude alle 21, con la proiezione di ‘Headshot’.

v.p.