Gioele Dix rilegge Gaber stasera a Modigliana

Sarà Gioele Dix stasera alle 21 con lo spettacolo ‘Ma per fortuna che c’era il Gaber. Viaggio tra inediti e memorie del Signor G.’ ad inaugurare la stagione del Teatro dei Sozofili di Modigliana. Il cantautore milanese è stato un poliedrico artista impegnato come drammaturgo, attore, cabarettista, chitarrista e regista teatrale che, grazie alla sua sensibilità e al compagno di scrittura Sandro Luporini, ha ben rappresentato una generazione vitale, polemica, inquieta, anticipandone le contraddizioni e i prevedibili cambi di rotta. Gaber seppe cogliere le aspirazioni dei giovani che in una sua canzone indica come quelli che "stavano cercando, magari con un po’ di presunzione, di cambiare il mondo". In scena nella doppia veste di attore e cantante, Dix è protagonista di uno spettacolo originale, con un monologo sulla Rivoluzione d’ottobre e rievocazioni personali, come il suo primo incontro col Signor G., e i brani ’Il Riccardo’, ’Barbera e champagne’, bozze di canzoni su cui inventare una musica. Il Teatro dei Sozofili è in piazzale Berlinguer 22. Info: teatrosozofili@ater.emr.it. Biglietteria: nei giorni di spettacolo da due ore prima dell’inizio. Costo biglietti: da 12 a 15 euro. Prenotazioni a teatrosozofili@ater.emr.it, telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 3481.544901 negli orari di apertura della biglietteria. Vendita online su Vivaticket.

Giancarlo Aulizio