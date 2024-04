‘Gli 8 violoncelli di Torino’ con Rosso. La grande musica da Bach a Morricone

Il Teatro Mentore di Santa Sofia ospita sabato alle 21 ‘Gli 8 violoncelli di Torino’, che si esibiranno insieme a Piergiorgio Rosso nel concerto ‘La grande musica ed il cinema’, con brani che spaziano da Bach a Rota, da Sostakovic a Morricone. "Si tratta di un evento speciale, nato con la complicità del violoncellista di origini santasofiesi Giulio Arpinati – commenta l’assessora alla cultura Isabel Guidi –. Arpinati, insieme alla Banda Comunale Roveroni che celebra i 180 anni della fondazione, ha voluto fortemente portare a Santa Sofia l’ensemble di cui fa parte, per un concerto di indiscussa qualità con un risvolto benefico a sostegno dell’Associazione Musicale Roveroni". Infatti, i musicisti torinesi mettono a disposizione il loro talento per una serata durante la quale verranno raccolte erogazioni liberali a favore delle attività dell’Associazione Musicale Roveroni, nell’ottica di offrire un sostegno alle realtà che hanno dovuto fare i conti con gli straordinari eventi meteorologici di maggio 2023.

’Gli 8 Violoncelli di Torino’ nascono nel 2005 per volontà del maestro Fabrice De Donatis, che è riuscito a creare un gruppo violoncellistico unico in Italia, con esibizioni in prestigiosi festival a livello nazionale e internazionale. Tra il 2010 e il 2020 ha inoltre collaborato con il maestro Ezio Bosso. ’Gli 8 Violoncelli di Torino’ sono costituiti da dieci elementi stabili che si alternano in modo complementare nell’attività concertistica del gruppo. A Santa Sofia avremo Relja Lukic, Francesca Gosio, Claudia Ravetto, Fabrice De Donatis, Alberto Capellaro, Massimo Barrera, Paola Perardi e naturalmente Giulio Arpinati.

Piergiorgio Rosso si è diplomato a Torino con il massimo dei voti e la lode ed è risultato vincitore di numerosi concorsi nazionali. La sua intensa carriera lo ha portato a esibirsi presso le più importanti società di concerti in Italia e all’estero e con il Trio Debussy ha inoltre vinto il primo premio al prestigioso Concorso Internazionale ‘Premio Trio di Trieste’ (1997). Rosso è stato fondatore del festival ‘Tra Futuro e Passato’, che ha contribuito ad arricchire il repertorio cameristico promuovendo e commissionando opere di compositori contemporanei; ha inoltre suonato in tutta Europa a fianco del cantautore Paolo Conte, con il quale collabora dal 2008. È docente di violino al Conservatorio G. Verdi di Torino e di musica da camera all’Accademia Superiore di Pinerolo.

Oscar Bandini