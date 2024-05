Gli eventi dell’estate:. Fabbrica delle Candele, un ricco cartellone

S’inaugura domani la quarta edizione della rassegna ‘Fabbrica delle Candele Estate’ che animerà lo spazio polifunzionale fino al 30 luglio con un’ampia varietà di eventi. Si parte domani con il concerto di otto artisti dedicato al tema della libertà per festeggiare gli 80 anni dalla Liberazione della città. Nel fine settimana, si terranno due eventi musicali legati alle celebrazioni dei 100 anni dell’associazione Amici dell’arte organizzati da Forlimusica. Sabato performance del pianista Alessandro Deljavan introdotto dal giornalista Alberto Mattioli. Domenica alle 16 si terrà la premiazione del concorso per la più bella vetrina a tema musicale e alle 16.30 è previsto il concerto ‘Children’s corner: l’angolo di Gianni Rodari’. Si prosegue il 27 con il concerto gratuito ‘Musica sull’acqua’ in ricordo dell’alluvione con le musiche di G.F. Haendel e la partecipazione di giovani flautisti e cori locali.

Mercoledì 29 la compagnia ‘Di scena in scena’ mostrerà il mockumentary ‘Tu lo conosci Testori’. Giovedì 30 l’associazione Aiuto Adolescenza, in collaborazione con Cosascuola Music Academy, presenta ‘Il violino di Mimì’, spettacolo teatrale ambientato in un campo di concentramento del sud Africa. Dal 31 maggio al 2 giugno, dalle 17 alle 23.30, Studio 52 organizza il ’52 festival’, evento che offre ai giovani artisti locali l’opportunità di esibirsi dal vivo. Il mese di giugno sarà all’insegna della musica: lunedì 3 alle 21 si parte con lo spettacolo ‘Nonno a chi?’ che esplora le relazioni intergenerazionali mentre l’11, dalle 17 alle 23.30, si terrà la conclusione del progetto ‘GiovaniCreattivi’ con performance di body percussion. Mercoledì 12 alle 21 sarà protagonista la musica classica con ‘Mettiamoci all’opera ovvero Le nozze di Figaro’.

Il teatro sposa la solidarietà alla Fabbrica delle Candele dove il 13 giugno è in programma la replica di ‘Petali nella corrente’, spettacolo dedicato alle malattie rare. L’associazione Forlimusica organizza due eventi tra il 14 e il 16 giugno: venerdì la proiezione di due capolavori del cinema muto di Buster Keaton accompagnata dalle musiche dall’orchestra del conservatorio Maderna; domenica apertura delle prove ai giovani under 30. Sabato 15 alle 21.30 concerto gratuito per il 50° della rifondazione del gruppo Alpini di Forlì. Si prosegue il 17 con la proiezione del film ‘Nuova Babilonia’ accompagnato dalle musiche originali eseguite dall’Orchestra ForliMusica.

Si continua il 18 giugno con la proiezione del cortometraggio ‘Musica in corto’. Domenica 23 l’associazione No.Vi.Art presenta la conclusione del corso ‘Una musica sociale a Forlì’ con Gioele Sindona e Giuseppe Zanca. Ancora musica lunedì 24 giugno con ‘Musica Maestro!’, concerto che celebra l’amicizia tra Forlì e Praga. Torna il teatro domenica 30 con ‘Romeo e Giulietta’, un’esperienza immersiva e sensoriale.In calendario anche gli incontri con autori locali e non, 25 giugno, 15 e 23 luglio, arricchiti da interventi musicali a cura del Liceo ‘Canova’. Il primo protagonista sarà Matteo Rubboli autore de ‘L’ultima ora. La storia dell’uomo attraverso la pena di morte’.

Dal 26 prenderà il via la rassegna teatrale ‘Arroccato in Fabbrica’ con il musical-family show ‘Come un incanto’. Il giorno dopo è il turno di ‘Aspettando Godot’ allestito dal Teatro delle Forchette. Il 4 luglio, Malocchi e Profumi presenta ‘Donna… quel che so di lei’. Domenica 7, tocca a ‘Note d’arte - Tali & Quali Show 2024’ della Compagnia dell’Anelo. L’11 CambioScena presenta il musical ‘Inferno. Il canto dell’abisso’. Il 16 è il turno di un altro spettacolo musicale con ‘I risvegli di primavera’. Il 18 Qaos presenta ‘Zorro the musical’ e venerdì 19 il Teatro delle Forchette mette in scena ‘Il Vago di Ozzak’. In chiusura, giovedì 25 ‘Ho un sassolino nella scarpa’ e il 30 ‘La sala d’attesa’. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21. Il 22 agosto è previsto un ‘fuori programma’ con ‘Le cognate’. Per informazioni: infoupg@comune.forli.fc.it, 0543.712833 – 712112.