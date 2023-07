Gp del Teatro Amatoriale: Puglia in scena con ’Ubu Re’

Prosegue alla Fabbrica delle Candele il Gran Premio del Teatro Amatoriale riservato ai vincitori di appositi concorsi svolti a livello regionale e organizzati dalla Fita (Federazione italiana teatro amatori).

A conclusione dei 14 spettacoli che si terranno a Forlì, verrà premiato col Premio dei Premi il miglior spettacolo portato sul palcoscenico. Questa sera, ore 21,25, alla Fabbrica delle Candele sarà in scena la compagnia pugliese Satiryon con lo spettacolo ‘Ubu Re’ di Alfred Jarry e regia di Antonio Minelli (ingresso gratuito). Lo spettacolo è stato considerato un’anticipazione del surrealismo e del teatro dell’assurdo, infatti l’autore unisce assieme farsa, parodia, assurdo, umorismo.

Nello spettacolo è narrata la storia di Padre Ubu, un uomo pieno di titoli come quelli di conte, ex re, officiale, capitano, e della Madre Ubu.

Il Padre Ubu uccide il re Venceslao e s’impadronisce del suo trono, poi uccide tutti coloro che lo avevano appoggiato, ma risparmia inavvertitamente il principe Bugrelao, figlio di Venceslao, che spera di riconquistare il trono del padre. Ubu Re è l’espressione della tirannia priva di qualsiasi forma di decoro.

In pratica è un uomo cinico, spietato, ingordo e vile. Il testo, presentato come farsa satirica è un’aperta denuncia contro la tirannide attuale.

Gli interpreti sono: Alessia Carrieri, Cesira Cellamaro, Simona Cipollaro, Antonella Falcioni, Alfonso Forte, Anna Kireeva, Grazia Assunta Greco, Daniele Palumbo, Francesca Paola Simon, Giovanna Spinelli, Gianni Sportelli, Fabio Tuzzi. La Compagnia Satyrion di Leporano è nata nel 2019 in seno alla formazione MuDi, scuola di recitazione multidisciplinare ben radicata nel territorio pugliese in quattro differenti sedi didattiche situate in provincia di Bari e Taranto.

Rosanna Ricci