Grafico decoratore con esperienza

Azienda di Forlì operante nel settore della grafica, cerca 1 graficoa decoratoretrice con esperienza. La risorsa dovrà occuparsi di progettazione grafica, foto ambientazioni notturne e diurne, decorazioni insegne, automezzi, vetrine (in sede o sporadicamente presso sedi clienti), ordini ai fornitori, elaborazione video, gestione newsletter e sito internet, gestione plotter da intaglio e macchina per stampa digitale, progettazione di materiale di marketing (dépliant, cataloghi). E’ gradito il possesso del diploma di grafico pubblicitario. Sono richieste le seguenti conoscenze informatiche: Illustrator. Mac Os X, internet, posta elettronica, word, photoshop, in design. E’ richiesta patente B e mezzo proprio. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, orario a tempo pieno spezzato dal lunedì al venerdì: 8.30-12.30; 14-18. Candidarsi entro il 12 ottobre.