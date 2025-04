Grido d’allarme di Denis Derni: "Alberi abbattuti sul Ronco"

"Si stanno abbattendo brutalmente alberi lungo il Ronco, a Fratta Terme": questo il grido di allarme e di accusa di Denis Derni, già consigliere comunale e candidato per la lista ‘Insieme per Bertinoro’. "Si tratta di interventi messi in atto da parte di ditte che operano per i servizi tecnici regionali, sotto la spinta della pressione popolare che cerca ancora un colpevole delle alluvioni". Il consigliere ricorda come sia stata l’incontenibile massa d’acqua precipitata sulle colline figlia del cambiamento climatico la causa del disastro. "Gli scienziati e i tecnici hanno spiegato che gli alberi lungo i fiumi contribuiscono a rallentare le piene – continua –, che mantengono solido il suolo, che la loro funzione è insostituibile, ma di fronte alle grida dei tanti laureati su facebook, sospinti dalle speculazioni della destra, si continuano ad abbattere alberi con i caterpillar, come sta accadendo in queste ore a Fratta lungo il Ronco. Chiediamo che questi interventi vengano arrestati". Derni ricorda come il Ronco sia l’unico a non tracimare nel maggio 2023.

ma. bo.