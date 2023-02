Guida allo slang della ’Generazione Z’

Se si sente dire su TikTok o affini ’Amio, come va oggi?’, sappiate che la persona in questione sta chiamando amore il suo interlocutore. È uno dei termini simbolo del corsivo parlato e senza ombra di dubbio ’Amio’ non è che una storpiatura di amo ossia amore. Sempre più spesso genitori, insegnanti, educatori non comprendono cosa dicono i ragazzi. Il linguaggio degli adolescenti ormai è in continua evoluzione con parole che sfuggono a chi appartiene alle generazioni precedenti. Sono tante le parole di cui gli adulti non conoscono il significato, a meno che non vivano con dei teenager o si prendano la briga di consultare Google per capire di cosa si stia parlando. I ragazzi parlano e chi li ascolta non sempre può afferrare tutto quello che dicono. Ogni generazione ha il suo slang, le sue parole simbolo, i così detti neologismi, coniati per sfuggire alla comprensione di chi non appartiene a quel gruppo. Secondo i linguisti e secondo l’Accademia della Crusca, stiamo assistendo ad una larga diffusione di termini che però non sempre possono essere definiti neologismi. Sono prestiti di parole che la ’Generazione Z’ fa propri attribuendogli successivamente altri significati. I ragazzi di oggi coniano parole nuove con una frequenza...