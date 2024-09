Health Clinic, sport e relax per la Virtus Gvm Roma 1960

Archiviati due anni di grandi successi coronati da una doppia promozione in serie C Gold e B Interregionale, la Virtus Gvm Roma 1960 si appresta a partecipare al prossimo campionato di basket mirando sempre più in alto. E per superare un ulteriore step del percorso di ascesa verso il massimo torneo, la dirigenza ha scelto di far svolgere ai propri atleti il ritiro pre-stagionale alla Lucia Magnani Health Clinic – Long Life Formula, il tempio della salute e del benessere dove si pratica il metodo scientifico per vivere meglio e più a lungo.

Un programma che contempla, tra gli altri, uno specifico percorso dedicato agli sportivi, che hanno l’opportunità non solo di nutrirsi in maniera sana e corretta ma anche di allenarsi nell’innovativo Health & Performance Training Center, la palestra dotata di intelligenza artificiale e di attrezzature all’avanguardia. A disposizione della società sportiva un team di chef, nutrizionisti e terapisti di altissimo livello, oltre alle acque termali dalle validate proprietà preventive e terapeutiche.

"Alla Lucia Magnani Health Clinic e al Grand Hotel di Castrocaro abbiamo trovato il giusto connubio tra attività fisica, relax e recupero nei momenti di pausa degli allenamenti" ha dichiarato Ivan Belletti, direttore sportivo della società capitolina, rivolgendo un ringraziamento a responsabili e dipendenti della struttura oltre "allo sponsor Gvm Care e Research che ha reso possibile questa sinergia".

f. m.