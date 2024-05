I magici cieli di Bert al castello. Cusercoli ospita una sua personale

S’inaugura domenica 12 maggio, alle 11, al castello di Cusercoli la mostra ‘Le Nozze Chimiche di Andrea Mario Bert’. La personale, a cura di Davide Boschini e con la partecipazione di Giorgio Feruzzi, è realizzata in collaborazione con la Pro loco Chiusa d’Ercole e con il patrocinio del Comune di Civitella. Si tratta di un progetto site-specific che sarà allestito all’interno della Chiesa del Castello di Cusercoli, luogo storico di grande fascino. "Saranno esposte opere provenienti dalla collezione privata di Andrea Mario Bert – precisano i curatori – che, in dialogo con gli spazi celestiali, coinvolgeranno il pubblico in un percorso attraverso i misteri delle nuvole e dei simboli. Alla ricerca del magico regno. Non solo i famosi cieli che hanno dato notorietà al pittore, ma anche lavori di carattere cosmico, universale e religioso. Il titolo dell’esposizione richiama infatti chiaramente ‘le nozze chimiche di Christian Rosenkreutz’, antico romanzo iniziatico facente parte della formazione di Bert". Sarà presentata una cartolina inedita, a tiratura limitata ed autografata dall’artista, realizzata appositamente con il contributo del curatore e della Bottega Artigiana - Timbrificio di via Cobelli a Forlì.

o.b.