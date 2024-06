I video minuto per minuto. Un archivio per la città

L’associazione culturale Hal9000 ha presentato nella giornata di ieri il proprio progetto per un ’Archivio video forlivese’, ossia una raccolta degli eventi più significativi del territorio da videoregistrare e diffondere integralmente. Ideatore ed esecutore materiale dei contenuti è Riccardo Bevilacqua, vicepresidente dell’Hal9000.

"L’idea di creare un archivio video forlivese è nata circa venti anni fa, quando l’iniziativa venne presentata all’interno del Lions Club Forlì. Più recentemente, il primo video della ’nuova generazione’ è stato registrato nel gennaio 2020 al Bar del Teatro di Forlì e riguardava – spiega Bevilacqua – la presentazione di un libro di Paolo Cortesi sulla Madonna del Fuoco".

I temi sono molto diversi e vari tra loro; si tratta di conferenze stampa, tavole rotonde, spettacoli musicali o letterari. In quattro anni, sono circa 140 i video pubblicati sul canale Youtube dell’Archivio, tra cui eventi di rilievo come l’incontro tra la presidente UE Ursula Von der Leyen e la presidente del consiglio Giorgia Meloni a Forlì. "Questo progetto – continua Bevilacqua – nasce dall’associazione HAL 9000 come promozione sociale e volontariato, contributo alla crescita culturale della società per portare alla cittadinanza l’opportunità di poter fruire di contenuti magari non in presenza. Non si tratta di video di taglio giornalistico di pochi minuti, ma sono integrali e contengono tutta la presentazione dell’evento, con tanto di titoli e musica di sottofondo, che vengono poi caricati nel nostro canale YouTube dell’Archivio Video Forlivese".

Vista la crescente richiesta da parte di enti e privati, l’associazione Hal9000 ha vinto il bando comunale ‘Cultura attiva 2024’, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Forlì, che ha permesso di attivare una campagna di crowdfunding tramite la piattaforma Ginger.

L’obiettivo della raccolta fondi, dove chiunque può lasciare il proprio libero contributo, è quello di raggiungere la somma di 3.600 euro richiesta dal Comune, per sbloccare gli ulteriori fondi messi a disposizione per i vincitori del bando per un totale di 6mila euro. "Ci sono arrivate richieste di riprese anche da Imola o Ravenna, questo è motivo di orgoglio per noi perché significata che l’attività è apprezzata", conclude Bevilacqua. Il link per la raccolta fondi è www.archiviovideoforlivese.it, o sul portale dell’associazione Hal9000, www.hal9000aps.it.

Sergio Tomaselli