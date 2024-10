IA, tecnologie e social media: i piccoli comuni aprono al dibattito

Domenica alle 16 presso il Centro visite, Tredozio ospiterà il primo evento del progetto dal titolo ‘Social-Mente in Connessione’, percorso di incontri su Intelligenza artificiale e social media, che avrà come relatrice Elena Lucarella, che guiderà anche l’incontro del 5 novembre. Gli incontri del 18 e 25 novembre saranno animati da Giovanni Ciatto, mentre le conclusioni l’11 dicembre sono affidate a Matteo Flora, che tratterà il tema ‘IA: opportunità e sfide per il futuro’. Si tratta del progetto ‘Romagna M_IA’, iniziativa nata grazie ai fondi europei della Regione, il cui bando è stato chiamato ‘Azioni di coinvolgimento dei giovani sull’uso consapevole dei social media e Intelligenza artificiale’. L’obiettivo è promuovere un uso consapevole e critico delle tecnologie digitali, fornendo strumenti utili per navigare. Il progetto, condiviso dai Comuni di Tredozio, Bertinoro e Forlimpopoli, si svilupperà in varie incontri in ottobre, novembre e dicembre.

"L’incontro – spiega Lorenzo Monti, uno degli organizzatori, laureato in Ingegneria e scienze informatiche a Bologna con dottorato presso l’Istituto nazionale di Astrofisica di Bologna di cui è ricercatore – sarà un’occasione per genitori, educatori e giovani stessi di confrontarsi sui temi dell’identità digitale e della sicurezza online. Sarà inoltre possibile discutere insieme delle strategie migliori per affrontare le sfide e le opportunità offerte dai social media nella vita di tutti i giorni". Spiegano gli organizzatori: "L’inclusione dei piccoli comuni nel dibattito sulla tecnologia non solo li rende più competitivi e al passo con i tempi, ma contribuisce anche a un progresso tecnologico più equilibrato e inclusivo. Garantire che le innovazioni rispondano alle esigenze di tutte le comunità, grandi e piccole, significa costruire un futuro in cui ogni territorio ha voce e strumenti per partecipare alla trasformazione digitale". Info: www.romagnam-ia.it.

Quinto Cappelli