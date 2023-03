Ibrida a ‘Videoforms’ in Francia

Il noto Festival Videoforms di Clermont-Ferrand, in Francia, giunto alla 38ª edizione, ospiterà quest’anno dal 14 al 20 marzo, come unico ospite italiano, Ibrida Festival di Forlì ideato e curato da Francesca Leoni e Davide Mastrangelo, ai quali sarà dedicato uno spazio esclusivo per raccontare la loro realtà. Videoforms è impegnato dal 1984 negli eventi e sviluppi dell’arte contemporanea video e digitale e presenta un ampio elenco di videoarte e installazioni. Leoni illustrerà, in un incontro pubblico, la realtà di Ibrida Festival, attraverso un talk e immagini di lavori di artisti italiani ospiti della rassegna forlivese. Mastrangelo farà parte di una giuria internazionale per l’assegnazione di premi a diversi artisti europei. La rassegna francese sarà un’ottima opportunità per far conoscere Ibrida e creare legami fra Forlì e i festival europei. Ibrida Festival quest’anno si terrà dal 6 al 10 settembre all’EXATR.