Pitbull di casa aggredisce madre e figlie

Paura ieri mattina tra Castrocaro e Terra del Sole (Forlì), dove è dovuto intervenire l’elisoccorso del 118. Un intervento resosi necessario a seguito di un incidente verificatosi in ambito domestico: madre e figlia, entrambe adulte, sono state aggredite dal cane di famiglia, un pitbull. Valutata l’entità delle ferite, per i soccorritori è scattato il codice rosso. L’elimedica è atterrata vicino all’abitazione delle due donne, poi trasferite all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni, ma fortuntamente non in pericolo di vita. Il cane è stato trattato e messo in sicurezza dal servizio veterinario Ausl. Sul posto anche i carabinieri per le indagini.