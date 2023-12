Il presepe meccanico inaugura nelle cantine Zoli a Predappio Alta

Sarà inaugurato domenica alle ore 14.30 il presepe meccanico di Predappio Alta, allestito per il secondo anno consecutivo nel Museo dei vino o Cantine Zoli del ristorante La Vecia Cantena dla Pré Ca’ de Sanzves. Racconta la presidente della Pro loco, Barbara Lucchi: "L’anno scorso la Pro loco non aveva i volontari per gestire le visite, mentre quest’anno che c’erano tanti giovani entrati nel nuovo consiglio, non sono disponibili le grotte della Solfatara, perché una frana dell’alluvione di maggio ha chiuso l’uscita". Aggiunge il sindaco di Predappio, Roberto Canali: "E’ franata una parte della collina, proprio davanti all’uscita, purtroppo anche in zona disagevole e quindi difficile da liberare".

La zona interessata è proprietà privata, come del resto le grotte. "Speriamo – commenta la presidente Lucchi – che si possa riprendere il prossimo anno la cinquantennale tradizione di poterlo ripresentare di nuovo nelle suggestive grotte della Solfatara". L’allestimento nelle Cantine Zoli è stato realizzato dal regista cinematografico e scultore Davide Santandrea, storico presepista della Solfatara, che aveva iniziato nel 1982 ad allestire il presepe della Basilica di San Francesco di Ravenna, sostituendo il suo maestro, padre Giovanni Lambertini che lo allestiva dal 1954.

Dal 1982 ad oggi Santandrea ha realizzato decine di presepi animati in Italia e all’estero. Ma è quando conosce il mago degli effetti speciali, il famoso Carlo Rambaldi, papà di ET e King Kong e di altri personaggi animati del cinema, che Santandrea acquisisce tutte le tecniche della realizzazione dei personaggi animatronici (in un connubio tra elettronica e meccanica), diventando così un esperto mondiale in materia. Il presepe sarà aperto tutti i giorni, tranne il mercoledì, negli orari di apertura del ristorante (info: 0543.921095, ingresso 2,5 euro per gli adulti).

Quinto Cappelli