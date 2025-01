Il prof Bazzocchi spiega Leopardi

Oggi, con inizio alle 17, nell’Auditorium Intesa Sanpaolo di Forlì (via Flavio Biondo 16) viene recuperato il secondo appuntamento della rassegna ‘Incontri con l’Autore‘ dedicata quest’anno agli ‘Scrittori per l’Italia’, ovvero alle personalità che con la propria opera hanno contribuito alla costruzione dell’identità nazionale. In questo incontro, riviato lo scorso 12 dicembre, interverrà il prof. Marco Antonio Bazzocchi che proporrà un’originale rilettura dell’opera di Giacomo Leopardi. Bazzocchi, professore ordinario di letteratura italiana contemporanea e letteratura dell’età romantica, presenterà il proprio libro ‘Spalancare gli occhi sul mondo. Dieci lezioni su Leopardi’. A introdurre e a dialogare con l’autore sarà il vicepresidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Gianfranco Brunelli.

L’evento è a ingresso libero con omaggio, secondo tradizione, di una copia del volume presentato a tutti gli intervenuti.