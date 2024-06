Il rebus del commercio. Tre candidati a confronto

Il commercio è uno dei temi chiave in ogni tornata elettorale: sia perché intercetta in maniera capillare il mondo economico, con la sua rete diffusa di piccoli negozi, sia perché porta inevitabilmente a discutere dell’idea che si ha della città, tra centro storico e aree che si sviluppano in periferia. Per questi motivi, abbiamo chiesto il parere di tre figure che conoscono bene il loro mestiere e che sono candidati al consiglio comunale.

In questo ciclo di interviste il Carlino cerca di ‘bilanciare’ la presenza dei 4 schieramenti e degli 11 partiti che li compongono: oggi due di centrodestra e uno di centrosinistra, altre volte è accaduto il contrario. Abbiamo cercato di privilegiare chi è alla prima esperienza.

Giovedì 23 maggio abbiamo dato spazio a tre voci sull’economia, venerdì 24 agli alluvionati, mercoledì 29 agli sportivi, mercoledì 30 alle professioni sanitarie, giovedì 31 ai giovani, sabato 1° giugno agli stranieri, domenica al mondo della cultura.